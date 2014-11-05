Подозреваемую в серии мошенничеств на десятки миллионов рублей задержали в Ломоносовском районе

На основании выявленных фактов в отношении женщины возбуждено 4уголовных дела.

В Ломоносовском районе Ленинградской области сотрудники подразделений уголовного розыска в задержали подозреваемую в крупномасштабных мошенничествах, общая сумма которых исчисляется миллионами рублей. Информацию предоставила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

18 ноября в деревне Гостилицы, в жилом доме по адресу: ул. Нагорная, д. 10, была задержана 42-летняя женщина, обвиняемая в участии в ряду махинаций. В ходе предварительного расследования выяснилось, что в 2024 году, находясь в Санкт-Петербурге, женщина вступила в сговор с неопределенными лицами и занималась обманом доверчивых граждан, обещая выгодные вложения в строительную сферу. Под прикрытием инвестиционной деятельности она убедила потерпевших брать кредиты и передавать ей значительные денежные средства.

На основании выявленных фактов в отношении женщины возбуждено 4уголовных дела. Сумма нанесённого ущерба оценивается более чем в 18 млн рублей. При проведении обыска по месту проживания подозреваемой были обнаружены мобильники и документация, имеющая непосредственное отношение к раскрытию преступления.

Проводятся дальнейшие процессуальные действия по установлению всех членов организованной группы и выявлению дополнительных эпизодов мошенничества.

