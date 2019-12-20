Онлайн-выступление Сергея Полунина в "Зарядье" перенесли из-за последствий коронавируса

В планы вмешался усеченный график работы таможни и аэропортов.

Известный артист балета должен был представить спектакль Sacre, поставленный хореографом Юко Оиши.



Трансляция выступления Полунина была назначена на 10 апреля в 19:00 по Москве. Однако организаторы были вынуждены перенести его.

"Последний показ балета проходил в Лондоне, и реквизит SACRÉ до сих пор не прошел таможенную проверку. Таможенные службы и аэропорты, как и мы с вами, сейчас работают в необычном графике – увы, из-за этого декорации не могут сегодня быть доставлены на площадку", – сообщается на сайте зала "Зарядье".



Организаторы пообещали сообщить о новой дате выступления артиста, как только все необходимое для проекта доставят в Москву.



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