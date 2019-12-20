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Онлайн-выступление Сергея Полунина в "Зарядье" перенесли из-за последствий коронавируса

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В планы вмешался усеченный график работы таможни и аэропортов.

Известный артист балета должен был представить спектакль Sacre, поставленный хореографом Юко Оиши.

Трансляция выступления Полунина  была назначена на 10 апреля в 19:00 по Москве. Однако организаторы были вынуждены перенести его.

"Последний показ балета проходил в Лондоне, и реквизит SACRÉ до сих пор не прошел таможенную проверку. Таможенные службы и аэропорты, как и мы с вами, сейчас работают в необычном графике – увы, из-за этого декорации не могут сегодня быть доставлены на площадку", – сообщается на сайте зала "Зарядье".
 

Организаторы пообещали сообщить о новой дате выступления артиста, как только все необходимое для проекта доставят в Москву.

Ранее фигуристка Евгения Медведева призвала спортсменов жертвовать средства на борьбу с коронавирусом.

Теги: зарядье, онлайн-трансляция, танцы
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости России,

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