Фигуристка Медведева призвала спортсменов жертвовать средства на борьбу с коронавирусом

Евгению Медведеву уже поддержала тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева призвала коллег по спортивному чеху принять участие в сборе средств для обеспечения региональных больниц необходимым оборудованием и материалами.

"От коронавируса пострадали уже тысячи людей. Многие потеряли родных и близких. Я искренне переживаю за каждого в этот непростой момент. Особенно за старшее поколение. Мы – спортсмены, крепкие и сильные люди! Мы должны помогать!", – написала девушка у себя в инстаграме.

Медведева добавила, что уже сделала свой взнос в благотворительный фонд Русфонд. Также Медведева пообещала перечислись все заработанные деньги с продаж из ее интернет-магазина на помощь больницам.



Тренер Татьяна Тарасова прокомментировала призыв Евгении Медведевой.

"Я, конечно, поддерживаю. Призыв прекрасный, но мы сможем это сделать, только когда вирус закончится. Как вариант, мы можем организовать показательное выступление, выручка которого пойдет в фонд какой-либо больницы на помощь людям".

Ранее Piter TV рассказывал, как российские спортсмены помогают пенсионерам на самоизоляции.



Видео: Евгения Медведева Instagram, YouTube