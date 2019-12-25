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Российские спортсмены помогают пенсионерам на самоизоляции. Клубные пристрастия не важны
Сегодня, 15:00
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Российские спортсмены помогают пенсионерам на самоизоляции. Клубные пристрастия не важны

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Piter.TV выяснил, кто из футболистов, хоккеистов и других спортсменов, несмотря на эпидемию коронавируса, готов стать волонтером.

В связи указом президента России Владимира Путина о режиме самоизоляции до 30 апреля многие спортсмены начали помогать пожилым людям с доставкой продуктов и необходимых медикаментов. Piter.TV выяснил, кто из них, несмотря на эпидемию коронавируса, готов стать волонтером. 

Большинство крупных соревнований в мире спорта были прерваны на срок от одного месяца и более. Некоторые турниры – плей-офф Континентальной хоккейной лиги, Единая лига ВТБ по баскетболу - были и вовсе досрочно завершены. Пока одни спортсмены соблюдают карантин и тренируются дома, другие участвуют в волонтерских программах. 

Первыми, кто начал помогать пожилым людям, стали фанаты московского "Спартака". 24 марта в своем аккаунте в Instagram они выложили заявление, в котором поддержали ветеранов и возрастных болельщиков. 

"В это непростое для всех время мы приняли решение сосредоточиться на поддержке тех, кто особо остро нуждается в нашей заботе и внимании. На наших ветеранах, болельщиках в возрасте и тех, кто из-за бушующей эпидемии коронавируса по медицинским и возрастным показаниям вынужден находится на карантине и самоизоляции. С этого дня, мы на постоянной основе будем покупать и доставлять продуктовые пакеты находящимся в самоизоляции спартаковцам", - сообщается в заявлении. 

Болельщики московского клуба закупают пакеты с продуктами питания, куда входят гречка, макароны, сливочное масло, хлеб, пряники, чай, сахар и шоколад. В аптеках они по возможности приобретают маски и антисептики. 

Акцию поддержал капитан красно-белых, защитник Георгий Джикия. Также в роли волонтеров выступили представители пляжного "Спартака". По данным СМИ, они закупили приличный запас масок, перчаток и антисептиков, чтобы фанаты могли доставить их пожилым людям. 

Следом в роли волонтеров выступили игроки и руководство московского "Динамо". Они помогли оборудовать комнаты отдыха для врачей в Городской клинической больнице в Коммунарке, в которой содержат пациентов, зараженных коронавирусом. Болельщики бело-голубых организовали сбор средств, чтобы помочь ветеранам клуба и вдовам бывших игроков. 

"Зенит" первым из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ – прим.) выделил личные средства на закупку медицинского оборудования для Городской больницы Святого Великомученика Георгия. В рамках социального проекта "Вместе победим!" игроки, тренерский штаб и руководство сине-бело-голубых купили новые мониторы (НИАД, Spo2, ЧД, ЭКГ - прим.), фильтры, средства индивидуальной защиты и прочие материалы, необходимые врачам для борьбы с распространением коронавируса. 

"Каждый из нас может помочь городу и стране в борьбе с вирусом. Даже оставаясь дома, мы можем повлиять на темп распространения болезни, а значит, облегчить работу врачей, круглосуточно борющихся за наши жизни и здоровье. Главное, что мы должны объединиться перед общей угрозой и в наших силах как можно скорее оставить ее в прошлом, обезопасив здоровье жителей" - сказал главный тренер "Зенита" Сергей Семак. 

Кроме того, "Зенит" совместно с сервисом "Яндекс.Лавка" организовал бесплатную доставку продуктов для обладателей сезонных абонементов на домашние матчи клуба двух категорий: болельщиков старше 65 лет и маломобильных групп населения. Первым, кто попробовал себя в роли "курьера", стал бывший полузащитник команды Андрей Аршавин. 

Хоккейный клуб СКА призвал болельщиков принять участие во всероссийской акции помощи #МыВместе и присоединиться к группе волонтеров, помогающих пожилым людям в Санкт-Петербурге. Данную инициативу поддержали нападающие Василий Подколзин и Сергей Плотников, а также вратарь армейцев Александр Самсонов. 

Защитник СКА Антон Белов вместе с супругой Еленой уже помогли ветеранам хоккейного клуба. Они приобрели необходимые продукты для них и лично развезли по адресам. Не остались в стороне и представители команд, входящих в систему армейцев. Нападающий "СКА-Невы" Тимур Ибрагимов на один день стал представителем Центра городских волонтеров Санкт-Петербурга.

Отметим, что на днях руководство СКА выделило средства для закупки медицинского оборудования и расходных материалов для Детского городского многопрофильного клинического специализированного центра высоких медицинских технологи.

В Казани нашлись свои волонтеры - хоккеисты "Ак Барса" Данис Зарипов, Кирилл Петров и Альберт Яруллин. Они развезли продукты пожилым людям и многодетным семьям. Как сообщает пресс-служба хоккейного клуба, игроки доставили наборы бесконтактным способом при соблюдении всех рекомендаций о безопасности.

Руководство "Ак Барса" через Даниса Зарипова передало центру добровольчества республики Татарстан 30 топливных карт компании "Татнефть" номиналом по три тысячи рублей каждая. Также стало известно, что в ближайшее время каждый работник и хоккеист клуба перечислит в один из фондов помощи свою однодневную зарплату. 

Скорее всего, список спортсменов из российских команд, таким образом решивших помочь пенсионерам в период самоизоляции, будет только увеличиваться.

Фото: Telegram / @spartak_sg, Twitter / @FCDM_official, VK / @zenit, VK / @ska, VK / @hcakbars 

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Категории: Лента новостей, Спорт, Новости СПб, Новости России,

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