Аршавин доставил продукты пожилым болельщикам "Зенита"

Перед этим ему измерили температуру, выдали маску, перчатки и средства дезинфекции.

Бывший игрок "Зенита" Андрей Аршавин принял участие в проекте футбольного клуба "Вместе победим". Спортсмен развез по квартирам маломобильных болельщиков и пенсионеров старше 65 лет продуктовые наборы. Об этом сообщила пресс-служба сине-бело-голубых.

"Нашего курьера зовут Андрей, перед сменой ему измерили температуру, выдали маску, перчатки и средства дезинфекции", - говорится в сообщении ФК.

Один из болельщиков, получивший набор, выразил сожаление, что сейчас коронавирус. Он поблагодарил Аршавина и заявил, что хотел бы обнять его.

Аршавин доставил продукты нескольким болельщикам клуба. Предполагается, что наборы будут доставлять каждую неделю до конца текущего месяца. Акция может быть продлена, если срок обязательной самоизоляции для пенсионеров будет увеличен.

Ранее Андрей Аршавин поделился воспоминаниями об игре Микеля Артеты в "Арсенале".

Фото: Instagram / andrey.arshavin10