Семья жестоко убитого 9-летнего Паши готовится к его похоронам

С момента гибели мальчика прошло девять дней.

Семья 9-летнего Паши, трагически погибшего на окраине Петербурга, готовится к его похоронам. Как сообщили организаторы сбора средств для родных, на организацию прощания было собрано более 800 тысяч рублей пожертвований.

Мы помним, любим и скорбим, и наше сердце полно тоски по тебе, наш милый ангелочек. Пусть тебе будет мягко на небесах, Павел. Ты ушел слишком рано... Но ты навсегда останешься в наших сердцах и в нашей памяти, дорогой ребенок. Волонтёры

Они отметили, что с момента поисков мальчика прошла "целая вечность", но боль не утихает. В комментариях к сообщению десятки людей вновь выразили поддержку и соболезнования семье. Ранее бабушка Паши сообщала, что семья столкнулась с травлей в соцсетях после публикаций в СМИ, характеризовавших родителей как неблагополучных.

Юрист семьи Никита Сорокин, представляющий интересы родителей, подтвердил, что похороны будут закрытыми от публики, их дата станет известна позднее. Он настаивает, что семью нельзя называть маргинальной, и объясняет жизненные трудности бюрократическими препонами: мальчик не был зачислен в школу из-за проблем с прохождением врачебной комиссии, а большая семья ютилась в трёхкомнатной хрущёвке, так как им не предоставили более просторное жильё.

Напомним, следствие рассматривает версию о возможной халатности сотрудников школы и органов опеки, которые не обеспечили обучение и должный контроль за ребёнком. В рамках уголовного дела фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы. Подозреваемый в убийстве, 38-летний предприниматель, находится в СИЗО и может получить пожизненный срок. По предварительной версии, он нанёс мальчику смертельный удар кулаком после угрозы ребёнка сообщить в полицию о его "нездоровом интересе к подросткам".

Ранее Piter.TV сообщал, что юрист семьи погибшего 9-летнего Паши опроверг обвинения в адрес родителей.

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области