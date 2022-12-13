В Петербурге прошли съёмки сериала "Что и требовалось доказать"

Каждый вечер по будням, с понедельника по четверг, в 20:30 на ТВ-3 выходит детективный сериал "Что и требовалось доказать". Сейчас в эфире идёт первый сезон, а за ним состоится и премьера продолжения, съёмки которого проходили в самых знаковых местах Северной столицы. И мы отыскали эти места в эксклюзивных кадрах из сериала!

О чем сериал

Обычный следователь из Санкт-Петербурга Олег Ширяев (Денис Шведов) знакомится с экстравагантным профессором Дмитрием Штоппелем (Тимофей Трибунцев). Анализируя хитроумные преступления и выявляя их закономерность с помощью теорем и расчётов, учёный помогает полиции найти и обезвредить преступников.

Портовая улица

Название этой улицы в Кировском районе напрямую говорит о её назначении – она ведёт к портовым причалам. По сюжету "Что и требовалось доказать", здесь, на Портовой, герой Трибунцева Дмитрий Карлович Штоппель вместе с сотрудницей МЧС Ларисой осматривают место нового преступления: в доме номер 5 произошёл пожар, который становится ключевым событием одном из расследованиий. Штоппель самолично отправляется в сгоревшую квартиру, чтобы с помощью наблюдательности и логики сложить все странные детали случившегося в единую картину.

Казанская улица

Казанская улица находится сразу в двух районах Санкт-Петербурга, Центральном и Адмиралтейском, и берёт своё начало у Казанского собора на Невском проспекте. Жители и гости Петербурга могут пройти по ней из самого центра города до Фонтанного переулка. На Казанской в своё время жили Достоевский, Ахматова, Мусоргский и Гоголь.

Во втором сезоне сериала "Что и требовалось доказать" Дмитрий Карлович и Олег будут опрашивать свидетелей, работающих на Казанской. А вот на этом кадре одинокий Штоппель стоит посреди улицы и ловит такси, голосуя "по старинке". Он очень хотел поговорить с коллегой после работы, но Олег быстро собрался и уехал.

Санкт-Петербургский государственный университет

Главный университет Петербурга расположен на Университетской набережной. Студентам СПБГУ очень повезло учиться в исторической части города, откуда открывается вид на Зимний дворец, Адмиралтейство и Неву. Высшее учебное заведение – важный архитектурный объект города, тут раньше находилось Здание Двенадцати коллегий.

В СПбГУ Дмитрий Карлович ходит как к себе в лабораторию – за консультацией к знакомому медику-профессионалу, тоже в общем-то гению своего дела.

Набережная у стадиона "Газпром Арена"

Олег со своей невестой живут прямо на берегу Невы. Их небольшой дом находится неподалёку от домашнего стадиона "Зенита". "Газпром Арена" – новое, но очень известное место в Санкт-Петербурге, которое отделяет город от Финского залива.

Именно по пути домой Олег встречается с одним из главных подозреваемых по делу о поджогах и уговаривает его сделать интересный подарок для Штоппеля.

7-я линия Васильевского острова

Штоппель и сотрудница МЧС Лариса,которая помогала в расследовании дела о поджогах, гуляют по ночному Санкт-Петербургу - по 7-й линии Васильевского острова, в частности. С этой улицы, расположенной, как очевидно каждому петербуржцу, на Васильевском острове, открывается замечательный вид на Большую Неву.

Но тут на горизонте появляется муж новой знакомой, который очень ревностно относится к компании Ларисы, и Штоппелю не остаётся ничего другого, как спрятаться за колоннами здания музея-квартиры академика Павлова.

Фото: предоставлено телеканалом ТВ-3