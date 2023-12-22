На Витебском вокзале 18-19 марта снимают фильм "Красный шелк"

Эти два дня петербуржцы могут столкнуться с нехваткой мест на парковке у вокзала.

С утра 18 марта около Витебского вокзала читатель Piter.tv заметил съемочную группу. А это значит, что на железнодорожном вокзале снова снимают кино. При этом, петербуржец посетовал на то, что автомобили съемочной команды занимают почти всё парковочное пространство.

Как рассказали Piter.tv в пресс-службе ОЖД, 18-19 марта на Витебском вокзале идут съемки фильма "Красный шёлк". Так что эти два дня петербуржцы могут столкнуться с нехваткой мест на парковке у вокзала.

По сюжету фильма, действия происходят в 1927 году. Через всю Россию перевозят секретные документы, которые определят будущее СССР и Китая. Под видом обычных пассажиров скрываются иностранные разведчики и настоящие головорезы, готовые на всё ради документов. Молодому красноармейцу и бывшему царскому агенту приходится объединиться, чтобы раскрыть общего врага.

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Видео: Piter.tv