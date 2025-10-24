Съемки фильма "Мальчики с Колымы" завершены в Петербурге

Режиссёр Владислав Фурманов пояснил, что фильм включает в себя две временные линии.

В Петербурге завершились съемки фильма "Мальчики с Колымы". Режиссёр Владислав Фурманов рассказал "Петербургскому дневнику", что идею фильма "Мальчики с Колымы" он вынашивал долгие годы. Прочитав одноимённую повесть Александра Марковича Файна, режиссёр немедленно захотел снять по ней картину, однако процесс подготовки растянулся надолго. Соавтором сценария выступила известная сценаристка Зоя Кудря, знакомая зрителям по таким работам, как сериал "Ликвидация" и фильм "Адмирал". Совместно с автором повести Александру Марковичу и Зоей Кудрей велась длительная работа над текстом сценария, после чего начались поиски исполнителей ролей и подходящих съёмочных площадок.

Режиссёр пояснил, что фильм включает в себя две временные линии. Одна из них разворачивается в 90-е годы XX века, когда успешный учёный Сергей Тулин сталкивается с неожиданным появлением своего младшего брата-криминального элемента Николая Михалёва. Вторая сюжетная линия посвящена событиям детства обоих героев в 30-е годы, раскрывающим причины, повлиявшие на формирование их характеров. Режиссёр выразил намерение представить персонажей в тесной взаимосвязи с крупными историческими событиями, такими как деятельность Сталина и Берии, что должно объяснить судьбы героев.

Говоря о подборе актёрского состава, Владислав Фурманов признался, что артисты были приглашены практически без кастингов, так как выбор каждого исполнителя определялся исходя из первоначального замысла авторов картины. Так, на роль брата-уголовника с самого начала предполагалось пригласить Алексея Серебрякова, с которым режиссёр сотрудничал ранее в проекте "Террористка: Особо опасна". Что касается Олега Меньшикова, режиссёра с ним связывали исключительно профессиональные отношения, но мечта о совместной работе сбылась после того, как артист ознакомился со сценарием и принял предложение.

Анна Чиповская воплотит образ матери братьев в 30-е годы, роль подруги старшего брата досталась Кристине Бабушкиной, а жена героя Олега Меньшикова представлена Алёной Хмельницкой. Актриса поделилась своими впечатлениями от участия в картине, отметив, что сама мысль о возможности сотрудничества с такими профессионалами вызвала у неё огромное удовольствие. Она призналась, что знакомство с Меньшиковым состоялось задолго до совместных съёмок, и ей давно хотелось попробовать силы вместе с известным мастером экрана. Работа в таком звёздном коллективе подарила ей незабываемые эмоции и вдохновение.

Фото: Ольга Кашаева