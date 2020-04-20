Семибалльные пробки сковали Петербург утром 4 марта

Серьезные заторы остались на Малоохтинском проспекте и Октябрьской набережной: там образовалась пробка длиной 2,5 км.

Утром во вторник, 4 марта, Петербург погряз в пробках, достигших семи баллов по шкале сервиса "Яндекс.Карты". Особенно от заторов пострадали Красногвардейский район, Кольцевая автодорога (КАД) и некоторые набережные Невы, хотя в это время суток дороги обычно менее загружены.

К 09:25 ситуация немного улучшилась, и уровень пробок снизился до шести баллов. Тем не менее, серьезные заторы остались на Малоохтинском проспекте и Октябрьской набережной: там образовалась пробка длиной 2,5 км. Данные указывают на то, что причиной стали сразу две аварии в этом районе.

Бордовыми на карте отмечены участки с особо плотным движением на Дальневосточном проспекте, проспекте Большевиков, улице Академика Лебедева и Приморском проспекте. На северной части КАД также произошли два ДТП, что привело к образованию пробки длиной более 3,5 км.

Фото: Piter.TV; Яндекс.Карты