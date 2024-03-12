Семейство кабанов замечено в Курортном районе Петербурга

С 2024 года численность животных сократилась в два раза.

В Курортном районе Петербурга заметили и поймали семейство кабанов. Об этом сообщили в городском комитете по природопользованию, пишет 78.ru.

Жители предполагают, что в этом году кабанов стало больше, однако специалисты такой тенденции не отмечают. К примеру, многие пишут в ведомство по одному и тому же случаю. С 2024 года численность животных сократилась в два раза.

Причины появления кабанов в черте Северной столицы связаны с наличием пищевых источников. Если вы встретили дикое животное, то соблюдайте дистанцию и не пытайтесь покормить его.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)