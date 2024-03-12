  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Семейство кабанов замечено в Курортном районе Петербурга
Сегодня, 8:30
209
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Семейство кабанов замечено в Курортном районе Петербурга

0 0

С 2024 года численность животных сократилась в два раза.

В Курортном районе Петербурга заметили и поймали семейство кабанов. Об этом сообщили в городском комитете по природопользованию, пишет 78.ru. 

Жители предполагают, что в этом году кабанов стало больше, однако специалисты такой тенденции не отмечают. К примеру, многие пишут в ведомство по одному и тому же случаю. С 2024 года численность животных сократилась в два раза. 

Причины появления кабанов в черте Северной столицы связаны с наличием пищевых источников. Если вы встретили дикое животное, то соблюдайте дистанцию и не пытайтесь покормить его. 

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер) 

Теги: кабаны, курортный район
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии