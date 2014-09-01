Петербуржцам рассказали, что нужно знать о семейном налоговом вычете

Вычет будет распространяться на семьи, в которых двое и более детей.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" доцент кафедры финансов СПбГЭУ Римма Петухова рассказала о семейном налоговом вычете. Его введут с 2026 года, подчеркнула специалист.

Вычет будет распространяться на семьи, в которых двое и более детей, если доход на человека меньше 1,5 региональных прожиточных минимумов.

Семейный вычет получают оба родителя, но важным является то, что этот родитель работает и получает доход, платит налоги. Римма Петухова, доцент кафедры финансов СПбГЭУ

Выплату произведут в размере 7% из 13% уплаченного налога на доходы физических лиц. На самозанятых такая социальная мера не распространится.

