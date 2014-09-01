  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербуржцам рассказали, что нужно знать о семейном налоговом вычете
Сегодня, 14:42
152
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржцам рассказали, что нужно знать о семейном налоговом вычете

0 0

Вычет будет распространяться на семьи, в которых двое и более детей.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" доцент кафедры финансов СПбГЭУ Римма Петухова рассказала о семейном налоговом вычете. Его введут с 2026 года, подчеркнула специалист. 

Вычет будет распространяться на семьи, в которых двое и более детей, если доход на человека меньше 1,5 региональных прожиточных минимумов. 

Семейный вычет получают оба родителя, но важным является то, что этот родитель работает и получает доход, платит налоги. 

Римма Петухова, доцент кафедры финансов СПбГЭУ 

Выплату произведут в размере 7% из 13% уплаченного налога на доходы физических лиц. На самозанятых такая социальная мера не распространится. 

Ранее мы рассказывали о том, что Петербург утвердил план по росту населения и расширению поддержки семей. 

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер) 

Теги: налоговый вычет, семья
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии