Петербурженка сбежала от сожителя через окно в Железнодорожном переулке

На задержанного составили административный протокол по ст. 20.21 КоАП РФ.

Полиция Выборгского района проводит проверку обстоятельств семейного конфликта, в котором пострадала 38-летняя женщина. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 30 ноября правоохранителям Выборгского района поступило сообщение о скандале в квартире в Железнодорожном переулке. Под окнами дома обнаружили местную жительницу с различными телесными повреждениями, ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

Предварительно, потерпевшая находилась дома со своим 34-летним сожителем. Они выпивали алкоголь, и мужчина напал на возлюбленную. Последняя, пытаясь спастись, выпрыгнула из окна второго этажа. На задержанного составили административный протокол по ст. 20.21 КоАП РФ.

Ранее на Piter.TV: охранник бара на Белградской задержан за избиение посетителя.

Фото: Piter.TV