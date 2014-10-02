Выдачи семейной ипотеки за год выросли в 1,5 раза

С 1 апреля 2025 года в регионах с низким уровнем жилищного строительства семейную ипотеку можно будет оформить и на вторичном рынке.

За последний год россияне стали активнее оформлять семейную ипотеку, сообщают "Известия" со ссылкой на данные "Дом.РФ". Только в феврале 2025 года граждане взяли льготных кредитов на сумму 181 млрд рублей, что на 60% больше, чем в феврале 2024 года. Если учитывать другие ипотечные программы, общий объем выданных кредитов в феврале составил 219 млрд рублей.

Согласно официальной статистике, банки выдали 32 тысячи льготных кредитов, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Например, в банке "Санкт-Петербург" отмечают десятикратный рост выдачи семейной ипотеки.

Напомним, условия программы ужесточились: теперь претендовать на льготную ипотеку под 6% годовых могут только семьи с хотя бы одним ребенком в возрасте до шести лет. Ранее программа была доступна для семей с двумя детьми до 18 лет. Это изменение значительно сократило число потенциальных заемщиков.

Другие государственные программы, такие как дальневосточная и IT-ипотека, имеют ограничения. Дальневосточная ипотека доступна только в конкретных регионах, а IT-ипотека с 2023 года запрещена в Москве и Санкт-Петербурге.

Ранее Piter.TV сообщал, что Матвиенко считает, что семейную ипотеку надо выдавать только по месту регистрации.

Фото: Piter.TV