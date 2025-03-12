Российский сенатор Валентина Матвиенко считает, что семейную ипотеку надо выдавать только по месту регистрации. Соответствующее заявление законодатель их верхней палаты парламента сделала в ходе выступления на совещании, организованном по вопросам организации работы Совета при президенте РФ по демографической и семейной политике.По мнению политика, существующие в стране правила выдачи семейной льготной ипотеки не работают на повышение рождаемости, поэтому программа требует пересмотра властями.
Льготная семейная ипотека - мера очень важная. Но ее реализацию считаю некорректной. Мы также проанализировали, 40%, по таким скромным подсчетам, семейной ипотекой воспользовались в Москве, в Петербурге и Московской области. Послушайте, у нас большая страна. А что же там? Семьи не имеют доступа к получению семейной ипотеки?
Валентина Матвиенко, спикер СФ РФ
Матвиенко призвала сократить прием в столичные вузы абитуриентов из регионов.
Фото и видео: Совет Федерации
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