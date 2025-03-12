В Совете Федерации призывали пересмотреть льготную программу по поддержке семей.

Российский сенатор Валентина Матвиенко считает, что семейную ипотеку надо выдавать только по месту регистрации. Соответствующее заявление законодатель их верхней палаты парламента сделала в ходе выступления на совещании, организованном по вопросам организации работы Совета при президенте РФ по демографической и семейной политике.По мнению политика, существующие в стране правила выдачи семейной льготной ипотеки не работают на повышение рождаемости, поэтому программа требует пересмотра властями.

Льготная семейная ипотека - мера очень важная. Но ее реализацию считаю некорректной. Мы также проанализировали, 40%, по таким скромным подсчетам, семейной ипотекой воспользовались в Москве, в Петербурге и Московской области. Послушайте, у нас большая страна. А что же там? Семьи не имеют доступа к получению семейной ипотеки? Валентина Матвиенко, спикер СФ РФ

Матвиенко призвала сократить прием в столичные вузы абитуриентов из регионов.

Фото и видео: Совет Федерации