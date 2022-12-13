  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Семье из Выборга после рождения тройни вручили жилищный сертификат на 3 млн рублей
Сегодня, 12:50
140
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Семье из Выборга после рождения тройни вручили жилищный сертификат на 3 млн рублей

0 0

Также, при рождении тройни, на каждого ребёнка супругам единовременно выплачивается по 100 000 рублей. 

Заседание правительства Ленинградской области 23 марта началось с вручения сертификата на 3 млн рублей многодетной семье из Выборга. Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации. 

В семье Натальи и Егора Сониных в августе 2022 года родилась тройня – сыновья Лев, Роман и Федор. Согласно нормам Социального кодекса Ленобласти, таким семьям в регионе оказывается единоразовая поддержка в виде сертификата для приобретения жилья. Глава семейства трудится в ФСК ЕЭС, мама является сотрудником "Почты России". В семье уже растёт старший сын Максим. 

Также, при рождении тройни, на каждого ребёнка супругам единовременно выплачивается по 100 000 рублей. Это была пятая семья, в которой родилась тройня и которая обратилась за сертификатом в 2022 году. 

Фото: администрация Ленобласти

Теги: дети, тройня
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии