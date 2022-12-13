Семье из Выборга после рождения тройни вручили жилищный сертификат на 3 млн рублей

Также, при рождении тройни, на каждого ребёнка супругам единовременно выплачивается по 100 000 рублей.

Заседание правительства Ленинградской области 23 марта началось с вручения сертификата на 3 млн рублей многодетной семье из Выборга. Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации.

В семье Натальи и Егора Сониных в августе 2022 года родилась тройня – сыновья Лев, Роман и Федор. Согласно нормам Социального кодекса Ленобласти, таким семьям в регионе оказывается единоразовая поддержка в виде сертификата для приобретения жилья. Глава семейства трудится в ФСК ЕЭС, мама является сотрудником "Почты России". В семье уже растёт старший сын Максим.

Также, при рождении тройни, на каждого ребёнка супругам единовременно выплачивается по 100 000 рублей. Это была пятая семья, в которой родилась тройня и которая обратилась за сертификатом в 2022 году.

Фото: администрация Ленобласти