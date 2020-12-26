ГРАН ТУРИЗМО из Поднебесной

Официальный дилер OMODA в Санкт-Петербурге РРТ Пулково показал топовую версию седана Omoda S5 GT

GT – сокращение от Gran Turismo (англ. Grand Touring). Сегодня никто уже и не вспомнит имя того итальянца, который лет сто назад использовал это словосочетание применительно к средствам передвижения. Однако оно прижилось, и многие знают, что "Gran Turismo" – нечто среднее между спортивным автомобилем и автомобилем роскошным.

Современный автомобиль с индексом "GT" должен быть скоростным, комфортабельным и элегантным. Соответствует ли новинка этим характеристикам?

Обычные седаны Omoda S5 продаются в России с мая 2023-го года. На выбор предлагаются три комплектации. Теперь в гамму добавлена Omoda S5 GT.

У автомобиля другие характер и внешность. Решетка радиатора теперь не просто "кузовная деталь", а настоящее произведение дизайнерского искусства, новые фары, бамперы, капот, крылья и т.д.

Также у GT черные колесные диски и вызывающе-непривычные оранжевые тормозные суппорты.

Интерьер полностью поменяли: вместо встроенного экрана установлен большой выносной, инновационные передние кресла с хорошей боковой поддержкой, другой руль… Кроме того, улучшена шумоизоляция (в частности, за счет более толстых боковых стекол). Салон привлекает оранжевыми вставками и строчками. Такого же цвета ремни безопасности.

Под капотом опять же всё заменили. Напомним, что на обычной Omoda S5 устанавливается один из двух 1,5-литровых моторов: атмосферный мощностью 113 сил или турбированный 147 л.с. (и тот, и другой агрегатируются в паре с вариатором).

Omoda S5 GT оснащен турбомотором 1,6 литра и семиступенчатым "роботом" с двумя мокрыми сцеплениями.

На родине, в Поднебесной, на аналогичном седане двигатель такой же, только с более внушительными характеристиками – 197 лошадиных сил и 290 Нм (Ньютон-метров) крутящего момента, разгон с места до 100 километров в час – 6 секунд.

В версии для России мотор "подзажали" до 150 сил (275 Нм), зато автомобиль вписался в экономически выгодную налоговую категорию. Разгон до "сотни" – 7,5 секунд, а максимальная скорость ограничена электроникой до 190 км/ч.

Алгоритм переключения коробки передач можно менять, выбрав один из режимов (Eco для экономичной езды, Normal для ежедневных поездок, Boost для любителей погонять).

Конструкторы поработали и над подвеской, которая стала более спортивной за счет установки жестких пружин и амортизаторов с измененными характеристиками.

Российским покупателям Omoda S5 GT предлагается в двух комплектациях. В базовой версии Neo автомобиль получил широкий перечень опций: светодиодная оптика, дневные ходовые огни, панорамный люк, беспроводная зарядка, бесключевой доступ, камера заднего вида и прочее-прочее-прочее... В комплектации Ultra добавлены камеры кругового обзора, продвинутый круиз-контроль с различными системами помощи водителю и т.д.

Подразумевается, что автомобиль, относящийся к категории "Gran Turismo", должен обладать управляемостью спортивного автомобиля (когда это нужно), а в остальное время обеспечивать достойный уровень комфорта, как на автомобиле премиум-класса.

Понравится ли Omoda S5 GT российским автолюбителям, покажет время, но эксперты считают, что у новичка есть все шансы занять достойное место в своей нише.

Познакомиться с новинкой и проверить, насколько справедливо ей присвоен индекс "GT", можно у официального дилера OMODA в Санкт-Петербурге "РРТ Пулково".

Фото предоставлено ООО "РРТ"