Петербуржцы могут сделать флюорографию в рамках акции ко дню борьбы с туберкулезом

Любой желающий гражданин России старше 18 лет сможет сделать флюорографию и получить заключение врача на месте.

В Петербурге в рамках акции ко дню борьбы с туберкулезом можно сделать флюорографию в мобильном флюорографе Городского противотуберкулезного диспансера Санкт-Петербурга. Об этом рассказали в пресс-службе диспансера.

– 24 марта ул. Малая Садовая д. 1/25;

– 25 марта станция метро Гостиный Двор;

– 27 марта ул. Пражская д. 46;

– 28 марта станция метро "Электросила".

Снимок можно сделать по данным адресам с 11:00 до 14:00. Любой желающий гражданин России старше 18 лет сможет сделать флюорографию и получить заключение врача на месте. При себе необходимо иметь паспорт.

Время работы флюорографа может быть изменено по техническим причинам.

Фото: СПб ГБУЗ "Городской противотуберкулезный диспансер"