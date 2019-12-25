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В январе в экобоксы на вокзалах Петербурга сдали 300 килограммов старой одежды
Сегодня, 11:59
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В январе в экобоксы на вокзалах Петербурга сдали 300 килограммов старой одежды

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Одежду отправляют в специальный центр для сортировки.

С помощью экобоксов на петербургских вокзалах в январе собрали 300 килограммов старой одежды. Об этом рассказали в ОЖД. 

На Московском вокзале сдали 44 килограмма вещей, на Ладожском – 80 килограммов. Балтийский вокзал собрал 43 килограмма, Финляндский – 31 килограмм, Витебский – 102 килограмма. Одежду отправляют в специальный центр для сортировки, а та, что в хорошем состоянии, может быть использована повторно. Оставшееся отдают на переработку. 

Такие экобоксы на вокзалах города установили в начале прошлого года. 

Ранее мы сообщили, куда еще можно сдать старые одежду и текстиль в Петербурге. 

Фото: пресс-служба ОЖД 

Теги: вокзалы петербурга, переработка одежды
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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