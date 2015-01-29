С января через экобоксы на вокзалах Петербурга собрали 3,1 тонны старой одежды

Вся одежда направляется в специализированный пункт переработки, где производится тщательная сортировка.

Telegram-канал Октябрьской железной дороги сообщил, что с января по август 2025 года жители и гости Петербурга сдали 3,1 тонны ненужной одежды и текстильных изделий в специальные контейнеры, установленные на железнодорожных станциях города.

Количество собранного вторсырья распределилось следующим образом: на Московском вокзале собрано 721 килограмм, на Ладожском – 657 килограммов, на Балтийском – 609 килограммов, на Финляндском – 372 килограмма, а на Витебском – 782 килограмма.

Вся одежда направляется в специализированный пункт переработки, где производится тщательная сортировка. Предметы гардероба, находящиеся в удовлетворительном состоянии, будут использованы повторно, а изношенные ткани отправляют на переработку.

Фото: Telegram / СПб-Главный