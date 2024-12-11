На спортплощадке на улице Седова можно будет сдать ГТО

Объект площадью 800 "квадратов" находится в ведении Центра физической культуры, спорта и здоровья Невского района.

Спортивную площадку на улице Седова в Невском районе Петербурга отремонтируют и оборудуют для сдачи норм ГТО к октябрю. Об этом губернатора Александра Беглова попросили местные жители, сообщили в Смольном 5 марта.

Объект площадью 800 "квадратов" находится в ведении Центра физической культуры, спорта и здоровья района. Площадка расположена на территории муниципального округа "Невская застава", где живут порядка 30 тыс. человек. Около нее несколько детских садов, образовательных учреждений, организаций здравоохранения, а также спортивная школа Олимпийского резерва и библиотека.

На спортплощадке уложат шумопоглощающее покрытие, установят бесшумные уличные тренажеры и спортивное оборудование, гимнастическую скамью и теннисные столы. В соответствии с требованиями к сдаче ГТО будет нанесена разметка для прыжков в длину с места и для метания мяча. Еще смонтируют необходимые цели – "мишени". Кроме того, территорию озеленят.

Ранее мы рассказывали о том, что Центры раннего физического развития детей в Петербурге хотят сделать полноправными субъектами.

Фото: pexels (носит иллюстративный характер)