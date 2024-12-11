Центры раннего физического развития детей в Петербурге хотят сделать полноправными субъектами

В петербургском парламенте депутаты приняли изменение, которое было одобрено в первом чтении законопроекта о поддержке Центров раннего физического развития детей. Их хотят отнести к субъектам физкультурно-спортивной деятельности, пишет телеканал "Санкт-Петербург" 5 марта.
Такие центры не относятся к Школам олимпийского резерва, в них малыши с 2-3 лет занимаются массовым спортом. При посещении этих учреждений дети с раннего возраста вовлекаются в спортивную деятельность.
Таких субъектов на сегодняшний день, напомню, у нас уже 18. И если мы примем закон, мы должны принять его, то Центры раннего физического развития детей станут полноправными субъектами. И органы государственной власти, как и органы федеральной исполнительной власти, обязаны будут им помогать. Абсолютно понятны те цели, которые возлагаются на Центры раннего физического развития детей. Основная задача – это оценка возможностей и способностей детей к занятиям отдельными видами спорта.
Всеволод Беликов, депутат парламента Петербурга
Законопроект перешел в третье чтение.
Ранее мы рассказывали о том, что петербуржцы стали больше заниматься спортом в преддверии весны.
Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)
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