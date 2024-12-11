Центры раннего физического развития детей в Петербурге хотят сделать полноправными субъектами

Такие центры не относятся к Школам олимпийского резерва, в них малыши с 2-3 лет занимаются массовым спортом.

В петербургском парламенте депутаты приняли изменение, которое было одобрено в первом чтении законопроекта о поддержке Центров раннего физического развития детей. Их хотят отнести к субъектам физкультурно-спортивной деятельности, пишет телеканал "Санкт-Петербург" 5 марта.

Такие центры не относятся к Школам олимпийского резерва, в них малыши с 2-3 лет занимаются массовым спортом. При посещении этих учреждений дети с раннего возраста вовлекаются в спортивную деятельность.

Таких субъектов на сегодняшний день, напомню, у нас уже 18. И если мы примем закон, мы должны принять его, то Центры раннего физического развития детей станут полноправными субъектами. И органы государственной власти, как и органы федеральной исполнительной власти, обязаны будут им помогать. Абсолютно понятны те цели, которые возлагаются на Центры раннего физического развития детей. Основная задача – это оценка возможностей и способностей детей к занятиям отдельными видами спорта. Всеволод Беликов, депутат парламента Петербурга

Законопроект перешел в третье чтение.

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржцы стали больше заниматься спортом в преддверии весны.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)