С начала года пассажиры вокзалов ОЖД сдали на переработку свыше 550 тыс. бутылок и банок
Сегодня, 10:58
Больше всего вторсырья собрали на вокзале в Выборге (129,5 тыс. единиц).

С января по сентябрь 2025 года пассажиры вокзалов Октябрьской железной дороги сдали в роботизированные установки 563,3 тыс. единиц пластиковой и алюминиевой тары. 

Отмечается, что больше всего вторсырья собрали на вокзале в Выборге (129,5 тыс. единиц), второе место у Московского вокзала (68,7 тыс. единиц), на третьем оказался Балтийский вокзал (67,6 тыс. единиц). В обмен на бутылки и банки начисляются бонусы, их можно использовать для получения скидок у компаний-партнеров. 

Ранее на Piter.TV: петербургские вокзалы обслужили свыше 26 млн пассажиров в январе-августе. Более 7,8 млн человек – пассажиры дальнего следования, 18,9 млн воспользовались электричками. 

Фото: пресс-служба ОЖД 

