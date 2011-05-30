  1. Главная
Сегодня, 14:59
Разыскивается водитель КамАЗа, который сбросил отходы в канализацию на Искровском

В Невском районе сотрудники петербургского "Водоканала" пресекли сброс отходов в канализацию на Искровском проспекте. Нарушителем оказался водитель КамАЗа, который скрылся с места происшествия до приезда полиции, рассказали в предприятии 29 декабря. 

К месту прибыли специалисты для отбора проб из колодца водоотведения с целью определения состава сливаемой жидкости. 

Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления может обернуться штрафом до 250 тыс. рублей или приостановкой деятельности организации на срок до 90 суток, если нарушение совершено юридическим лицом. 

Пресс-служба "Водоканала" 

Ранее на Piter.TV: на Партизанской улице пресекли слив отходов в канализацию. 

Видео: пресс-служба "Водоканала" 

