Лжесотрудники Водоканала сбрасывали отходы в канализацию в Усть-Славянке

Специалисты Водоканала предотвратили попытку несанкционированного сброса отходов в канализацию на территории ЖК "Невские Паруса". Об этом рассказали в пресс-службе предприятия.

Во время планового обхода канализационной насосной станции в Усть-Славянке 12 августа мастер участка обнаружил незаконный сброс отходов в систему водоотведения на территории ЖК "Невские Паруса". Нарушители использовали машину с логотипом "Водоканала", выдавая себя за работников предприятия.

К месту происшествия оперативно прибыла аварийная бригада и специалисты Дирекции природопользования Водоканала, чтобы пресечь нарушение и зафиксировать его.

Если вы стали свидетелем сброса загрязняющих веществ через систему канализации, сообщите о нарушении в правоохранительные органы или на горячую линию Водоканала: 305-09-09.

Фото и видео: Telegram/ Водоканал Санкт-Петербурга