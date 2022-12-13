"Ночлежка" собирает тесты на беременность для бездомных женщин

Тесты можно привозить на Боровую, 112Б (вход с Расстанной, 1), с 10:00 до 21:00. Телефон дежурных, которые смогут принять курьера, +7 911 762 91 54.

Благотворительная организация "Ночлежка" объявила сбор тестов на беременность для бездомных женщин.

Женская бездомность почти всегда связана с насилием. У женщин, которые уже оказались на улице, нет возможности полноценно заботиться о здоровье и защищать свои права. <…>Многие клиентки опасаются обращаться в государственные поликлиники или попросту не имеют этой возможности из-за отсутствия документов. Ночлежка

Принести можно любые тесты: полоски, плашечные, струйные и цифровые. Тест должен быть в закрытой заводской упаковке и с не истекшим сроком годности.

Тесты можно привозить на Боровую, 112Б (вход с Расстанной, 1), с 10:00 до 21:00. Телефон дежурных, которые смогут принять курьера, +7 911 762 91 54.

Все собранные тесты будут переданы бездомным женщинам по запросу в Консультационной службе Ночлежки в Москве и Петербурге, в Ночном автобусе и Неравнодуше. Вместе с тестом выдаётся памятка с инструкцией для беременных, адреса помощи и женских консультаций. Соцработники Ночлежки помогут восстановить документы, по возможности заселяют в приют или перенаправляют в профильные партнерские организации.

Фото: unsplash (Laura Ohlman)