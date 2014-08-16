За неделю экослужбы Петербурга собрали более 39 млн тонн опасных отходов

Осуществлялись мероприятия по очистке водоёмов от загрязнений и мусора, в результате которых вывезено 8 кубометров отходов.

Экологические службы Петербурга собрали более 39 тонн вредных отходов за неделю. С 16 по 22 февраля городская экологическая аварийная служба получила 374 обращения от граждан по вопросам охраны окружающей среды. Об этом информирует пресс-служба Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Сотрудники ГБУ "Экострой" провели 33 выезда, из которых 32 были связаны с устранением последствий аварийных ситуаций, вызванных загрязнением ртутью, и 1 дополнительный выезд. Во время рейдов собрано 0,003 кубометра радиоактивных отходов.

Судна и экипажи СПб ГКУ "Пиларн" работают в режиме повышенной готовности. Сотрудники "Пиларн" проверили сообщение о возможном разливе нефти, признаков которого не выявлено. Аварийно-спасательная буксирная ледокольная служба "Невская Застава" занималась проведением ледокольных операций и мониторингом состояния льда на реке Неве, проследовав от Перевозной набережной до Благовещенского моста на расстояние 32 километра.

Специалистами принято от населения 39,4 тонны опасных отходов в рамках системы утилизации бытовых отходов. Отправлено на переработку и нейтрализацию: 566 кг люминесцентных ламп, 123 кг светодиодных ламп, 9 кг термометров и прочего оборудования, содержащего ртуть, 2 тонны использованных батареек и небольших аккумуляторов, 15 кг больших аккумуляторов, 505 кг химикатов бытового назначения, 43 грамма металлической ртути и загрязнённых ею предметов, 121 кг старых моторных масел, 385 кг просроченных лекарств, 34,2 тонны изношенных шин, 1,4 тонны бытовой электроники, компьютеров и офисной техники (включая картриджи), 19 кг устаревших противогазов и запасных частей к ним.

Осуществлялись мероприятия по очистке водоёмов от загрязнений и мусора, в результате которых вывезено 8 кубометров отходов. тСообщения по вопросам экологии принимаются мобильной службой круглосуточно по телефону: 417-59-36.

Ранее мы сообщили о том, что Северная столица обзаведется виртуальным двойником городских недр.

Фото: пресс-служба Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга