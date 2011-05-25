Выборгский район третий год участвует в экологической акции по сбору отработанных батареек

Одним из первых экобоксы установил Выборг в 2019 году.

Выборгский район участвует в экологической акции по сбору отработанных батареек. Одним из первых экобоксы установил Выборг в 2019 году. В 2019-2020 все городские и сельские поселения разместили специальные картонные емкости в зданиях городских и сельских администраций, школах, учреждениях культуры, библиотеках. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

По показателям трех лет отмечено, что возможность выбросить батарейки не в мусорное ведро, тем самым поддерживая экологическое движение, поддерживают жители Выборгского района. Акция на протяжении трех лет остается востребованной. Экобоксами пользуются, они находятся во всех поселениях. Елена Баронкина, начальник отдела природных ресурсов, зампредседателя комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов администрации Выборгского района

Вывоз осуществляет по мере накопления. Предприятие по переработке батареек находится в Челябинске.

В Выборге экобоксы размещены в административных зданиях на Советской, 12 и проспекте Ленина, 2, в библиотеке Аалто.

Ранее Выборг начали украшать к Новому году.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО