Петербуржцы столкнулись со сбоем в работе мобильного интернета

Население северной части России сталкивается с нарушениями мобильной связи. Информация об этом появилась на ресурсе "сбой.рф".
Пользователи отмечают трудности с открытием веб-сайтов и приложений, подобные проблемы наблюдаются у абонентов различных сотовых компаний. Кроме того, аналогичные неполадки зафиксированы жителями Москвы, Ленинградской и Свердловской областей.
Ранее сообщалось, что в Ленинградской области объявлен режим угрозы беспилотников, жителям рекомендовали ожидать снижения качества мобильного интернета. Предварительные сведения указывают на уничтожение четырех дронов над территорией региона.
По информации губернатора региона Александра Дрозденко, 4 беспилотника уничтожили в Киришском районе.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все