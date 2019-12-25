Петербуржцы столкнулись со сбоем в работе мобильного интернета

Аналогичные неполадки зафиксированы жителями Москвы, Ленинградской и Свердловской областей.

Население северной части России сталкивается с нарушениями мобильной связи. Информация об этом появилась на ресурсе "сбой.рф".

Пользователи отмечают трудности с открытием веб-сайтов и приложений, подобные проблемы наблюдаются у абонентов различных сотовых компаний. Кроме того, аналогичные неполадки зафиксированы жителями Москвы, Ленинградской и Свердловской областей.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области объявлен режим угрозы беспилотников, жителям рекомендовали ожидать снижения качества мобильного интернета. Предварительные сведения указывают на уничтожение четырех дронов над территорией региона.

По информации губернатора региона Александра Дрозденко, 4 беспилотника уничтожили в Киришском районе.

Фото: Piter.TV