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Петербуржцы жалуются на сбои в работе мобильного интернета 18 июня
Сегодня, 9:04
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Петербуржцы жалуются на сбои в работе мобильного интернета 18 июня

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Проблемы наблюдаются практически повсеместно, особенно в юго-западной части города — Красносельском районе и Стрельне.

Утром 18 июня жители Санкт-Петербурга начали активно сообщать о сбоях в мобильной связи и доступе к интернету. Согласно сервису DownDetector, наибольшее количество жалоб зафиксировано около восьми утра.

Проблемы наблюдаются практически повсеместно, особенно в юго-западной части города — Красносельском районе и Стрельне. Жители сообщают о перебоях в работе сети и плохом качестве интернета.

Напомним, что 18 июня в Северной столице начался Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2025), куда прибыли представители делегаций и бизнесмены из 140 государств.

Ранее мы сообщили о том, что на территории Пулково в преддверии ПМЭФ открыли новую дорогу. 

Дорога предназначена для движения личного транспорта и такси. Это позволит сократить время пребывания машин в зоне прибытия. Так, пропускная способность будет повышена на 40%. 

Фото: Pxhere

Теги: мобильный интернет, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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