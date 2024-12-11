Петербуржцев предупредили о сбоях в работе федеральной системы Единого государственного реестра ЗАГС

В настоящее время наблюдаются сбои в работе федеральной системы Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния. Об этом сообщили в Комитете по делам ЗАГС Петербурга.
Просим учитывать данную информацию при планировании визитов в отделы ЗАГС и, по возможности, перенести их на другой день.
Комитете по делам ЗАГС Петербурга
О восстановлении стабильной работы Единого реестра будет сообщено на официальных медиаресурсах Комитета по делам ЗАГС.
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Фото: pxhere
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