Петербуржцев предупредили о сбоях в работе федеральной системы Единого государственного реестра ЗАГС

Визиты просят перенести на другой день.

В настоящее время наблюдаются сбои в работе федеральной системы Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния. Об этом сообщили в Комитете по делам ЗАГС Петербурга.

Просим учитывать данную информацию при планировании визитов в отделы ЗАГС и, по возможности, перенести их на другой день. Комитете по делам ЗАГС Петербурга

О восстановлении стабильной работы Единого реестра будет сообщено на официальных медиаресурсах Комитета по делам ЗАГС.

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Фото: pxhere