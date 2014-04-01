В Петербурге оплата стоянки заработала в штатном режиме

В Петербурге после сбоя заработала оплата парковки. Неполадки появились еще 31 марта, сообщили в ГКУ "Городской центр управления парковками Петербурга".
Оплата парковочных сессий в зоне платной парковки доступна всеми имеющимися способами.
Пресс-служба ГКУ "ГЦУП Петербурга"
Была недоступна часть способов оплаты. Вчера вечером некоторые из них восстановили, а к утру 1 апреля система вернулась к штатному режиму работы.
Ранее мы рассказывали о том, что штрафы за парковку на тротуарах в Петербурге могут увеличить до 5 тыс. рублей.
Фото: Piter.TV
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