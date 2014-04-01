В Петербурге оплата стоянки заработала в штатном режиме

Неполадки появились еще 31 марта.

В Петербурге после сбоя заработала оплата парковки. Неполадки появились еще 31 марта, сообщили в ГКУ "Городской центр управления парковками Петербурга".

Оплата парковочных сессий в зоне платной парковки доступна всеми имеющимися способами. Пресс-служба ГКУ "ГЦУП Петербурга"

Была недоступна часть способов оплаты. Вчера вечером некоторые из них восстановили, а к утру 1 апреля система вернулась к штатному режиму работы.

Ранее мы рассказывали о том, что штрафы за парковку на тротуарах в Петербурге могут увеличить до 5 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV