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В Петербурге оплата стоянки заработала в штатном режиме
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В Петербурге оплата стоянки заработала в штатном режиме

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Неполадки появились еще 31 марта.

В Петербурге после сбоя заработала оплата парковки. Неполадки появились еще 31 марта, сообщили в ГКУ "Городской центр управления парковками Петербурга". 

Оплата парковочных сессий в зоне платной парковки доступна всеми имеющимися способами. 

Пресс-служба ГКУ "ГЦУП Петербурга" 

Была недоступна часть способов оплаты. Вчера вечером некоторые из них восстановили, а к утру 1 апреля система вернулась к штатному режиму работы. 

Ранее мы рассказывали о том, что штрафы за парковку на тротуарах в Петербурге могут увеличить до 5 тыс. рублей. 

Фото: Piter.TV 

Теги: парковка, платная парковка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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