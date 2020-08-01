Трамваи вынуждены изменить маршрут движения.

Вечером 11-го сентября трамвай сбил велосипедиста на проспекте Культуры. Об этом Piter.TV узнал от источника.

Авария произошла рядом с торговым комплексом "Родео Драйв". По предварительной информации, участником аварии стал трамвай №61. Велосипедист 1971-го года рождения получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом ключицы, рук, а также ушиб грудной клетки. Мужчину госпитализировали в Елизаветинскую больницу.

Из-за происшествия возникла пробка из трамваев, в очереди стояли около 5 транспортных средств.

По информации пресс-службы "Организатора перевозок" трамваи №№,55,9, 61 временно изменили свой маршрут.

Фото носит иллюстративный характер. Источник: Piter.TV