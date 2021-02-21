  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:19
138
nastya960 Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

24-летний водитель стал фигурантом уголовного дела после смертельного ДТП на Лиговском проспекте

0 0

40-летний пострадавший был госпитализирован и позже скончался в больнице от полученных травм.

Полицейское следствие возбудило уголовное дело по факту смертельного ДТП с пешеходом на Лиговском проспекте. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

У дома 253 по Лиговскому проспекту 16 мая в 01:24 автомобиль ВАЗ под управлением 24-летнего водителя выехал на красный сигнал светофора и в зоне регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на мужчину, переходившего проезжую часть на зеленый сигнал светофора,

В результате ДТП 40-летний пострадавший был госпитализирован и позже скончался в больнице от полученных травм.

По факту смертельной аварии возбуждено уголовное дело в отношении автомобилиста по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, приведшее к гибели человека). Водитель задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

Накануне на "Сортавале" в Ленобласти опрокинулся грузовик, водителя госпитализировали.

Видео: МВД по СПб и ЛО

Теги: лиговский проспект, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии