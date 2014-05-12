  1. Главная
Сегодня, 12:51
184
Петербуржец попал под автобус на Заневском проспекте

Пострадавший получил открытый перелом ноги.

Росгвардейцы оказали доврачебную помощь пешеходу, который попал под автобус возле станции метро "Ладожская" на Заневском проспекте. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

ДТП произошло ночью 25 ноября: 63-летний мужчина хотел догнать транспорт, отъезжавший от остановки. Однако он не удержался и упал на дорогу, а нога попала под заднее колесо. Пострадавший получил открытый перелом. 

Сотрудники вневедомственной охраны вызвали "скорую" и наряд ГАИ и до их приезда наложили на ногу жгут для остановки кровотечения. После росгвардейцы передали горожанина врачам, и его госпитализировали. Водителя автобуса забрали в отдел. 

Ранее на Piter.TV: в ДТП с экскаватором в Гатчине пострадал водитель SEAT. 

Видео, фото: пресс-служба Росгвардии 

