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В Оренбуржье начались поиски сбежавших военнослужащих
Сегодня, 13:27
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phil_k

В Оренбуржье начались поиски сбежавших военнослужащих

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Воинскую часть самовольно покинули восемь военнослужащих в возрасте от 29 до 61 лет.

В самоволку ушли восемь военнослужащих в возрасте от 29 до 61 лет.

Воинские части Оренбургской области в разное время самовольно покинули восемь военнослужащих. Их местонахождение до сих пор неизвестно, сообщает радиостанция "Говорит Москва". По данным следствия, возраст военных от 29 до 61 лет.

Военный следственный отдел СКР по Оренбургскому гарнизону просит предоставлять любую информацию о дезертирах. По данным следствия, одни из беглецов покинули место службы, другие не вернулись после отпуска.

В ведомстве уточнили, что военнослужащие могут быть освобождены от уголовной ответственности, если причиной дезертирства стало стечение тяжелых обстоятельств.

Ранее СМИ сообщили, что в результате беспорядков в Мьянме погибли 50 человек.

Фото: pixabay.com

Теги: дезертиры, оренбург, россия
Категории: Происшествия, Новости России, Лента новостей,

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