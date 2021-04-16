Сбер и Авиакомпания "Россия" заключили соглашение о намерениях

Соглашение предусматривает развитие приоритетных направлений сотрудничества, в числе которых финансирование сделок по поставкам воздушных судов.

Авиакомпания "Россия" (Группа Аэрофлот) и Сбербанк заключили соглашение о намерениях с целью укрепления партнерских отношений и повышения эффективности деятельности авиакомпании. Документ подписан на площадке ПМЭФ.

Соглашение предусматривает развитие приоритетных направлений сотрудничества, в числе которых финансирование сделок по поставкам воздушных судов, комплексное банковское обслуживание счетов, внедрение современных банковских технологий и другие совместные программы.

Благодаря разветвленной сети банка перевозчик имеет возможность проводить расчеты за наземное и техническое обслуживание с аэропортами на территории субъектов РФ и дружественных странах.

Сбер, правительство Петербурга и Центр Алмазова заключили соглашение о сотрудничестве.

Фото: пресс-служба Сбера