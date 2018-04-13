Сбер, правительство Петербурга и Центр Алмазова заключили соглашение о сотрудничестве

Технологии и компетенции Сбера, компаний-партнёров и Центра Алмазова будут применяться для реализации перспективных программ и планов комплексного развития системы здравоохранения Петербурга.

На ПМЭФ Сбер, администрация Петербурга и ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова" Минздрава РФ заключили трёхстороннее соглашение о сотрудничестве. Документ подписали Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и гендиректор Центра Алмазова Евгений Шляхто.

Технологии и компетенции Сбера, компаний-партнёров и Центра Алмазова будут применяться для реализации перспективных программ и планов комплексного развития системы здравоохранения Петербурга, в том числе направленных на цифровизацию и развитие городских медицинских организаций. Стороны также договорились о совместной разработке цифровых продуктов, практическом внедрении наукоёмких медицинских технологий в больницах и поликлиниках Северной столицы.

Наше соглашение с правительством Санкт-Петербурга и одним из ведущих исследовательских медицинских центров нашей страны направлено на совершенствование системы здравоохранения Северной столицы. Сбер постоянно разрабатывает новые технологичные сервисы и готов делиться своими разработками. Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка

В коллаборации со Сбером мы будем участвовать в разработках цифровых продуктов для здравоохранения, развивать технологии ИИ, продвигать принципы персонализированной медицины и внедрять их в лечебно-профилактические организации Санкт-Петербурга. Центр Алмазова уже использует различные модели искусственного интеллекта в практической клинической деятельности и готов для более тесного взаимодействия по обмену опытом. Евгений Шляхто, генеральный директор ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова" Минздрава России

Также накануне на ПМЭФ Сбер и компания "CТОУН" заключили соглашение о сотрудничестве. В соглашении фиксируется готовность Сбера финансировать инвестиционные проекты "СТОУН", в том числе готовящийся к реализации проект во Всеволожском районе.

Фото: Смольный