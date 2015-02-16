Сбер профинансирует проект компании "СТОУН"

В соглашении фиксируется готовность Сбера финансировать инвестиционные проекты "СТОУН", в том числе готовящийся к реализации проект во Всеволожском районе.

Сбер и компания "CТОУН" заключили соглашение о сотрудничестве. Документ был подписан на Петербургском международном экономическом форуме.

В соглашении фиксируется готовность Сбера финансировать инвестиционные проекты "СТОУН", в том числе готовящийся к реализации проект во Всеволожском районе. Компания является крупным застройщиком Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Также Сбер готов предоставить компании облачные решения, технологии интернета вещей и машинного зрения, сервисы электронного документооборота и анализа данных, продукты и услуги в сфере кибербезопасности, сотовую связь, коммуникационную платформу и другие решения для повышения эффективности бизнеса и клиентского опыта.

Компания со своей стороны рассмотрит возможность сотрудничества со Сбером в таких сферах, как кредитование сотрудников, расчётно-кассовое обслуживание, программы обучения персонала и многое другое.

Фото: пресс-служба Сбера