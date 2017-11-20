Видео: Сара Джессика Паркер пообщалась с фанатами по-русски

Папарацци канала Piter.TV сняли актрису Сару Джессику Паркер на входе в дорогой отель.

На этих выходных в Санкт-Петербург прибыла звезда мирового кино Сара Джессика Паркер. Актриса, исполнившая главную роль в сериале "Секс в большом городе", презентовала в Северной столице свой новый парфюмерный аромат. Мобильный корреспондент канала Piter.TV поймал Сару Джессику Паркер в двух местах: непосредственно после презентации духов в одном из торговых центров, и глубокой ночью на входе в отель "Four Seasons".

На презентации в торговом центре красавица-актриса была одета в платье CHANEL из последней коллекции. Синее платье в мелкий цветочный орнамент шло звезде мирового кино и лишь подтвердило ее имидж настоящей модницы. Дорогой наряд Сара Джессика Паркер смело сочетала с розовыми гетрами, выпущенными напоказ.

Если в торговом центре Сара Джессика Паркер вела себя предельно формально, то на входе в дорогой отель американка мило пообщалась со своими фанатами. Здесь ее ждали самые верные поклонники: около десятка человек. Сара Джессика Паркер сфотографировалась с каждым из них и оставила автографы. Кроме того, актриса несколько раз сказала "спасибо" на русском языке. Впрочем, после 5 минут общения Сара Джессика Паркер пожелала всем доброй ночи и, попросив прощения, отправилась в свой номер.

Видео: Piter.TV