Санкт-Петербург, 10.00: явка на выборах президента составила 4.66%

Избирком опубликовал первые цифры по явке в Северной столице.

По состоянию на 10.00, в Санкт-Петербурге явка на выборах Президента РФ составила 4.66%. Об этом заявил глава городской избирательной комиссии Виктор Панкевич.

Эта цифра почти в два раза превышает показатели 2012 года. Тогда на 10 утра в выборах приняли участие 2.51% избирателей. В День выборов 2016 года явка на 10.00 не превышала 1.6%.

Канал Piter.TV также публикует первую инфографику по активности голосования жителей райнов Санкт-Петербурга. На тепловой карте темными цветами выделены наиболее популярные у избирателей районы. Более бледными оттенками выделены районы с меньшей явкой.