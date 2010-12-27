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Санкт-Петербург, 10.00: явка на выборах президента составила 4.66%
Сегодня, 10:49
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Butenko
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Санкт-Петербург, 10.00: явка на выборах президента составила 4.66%

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Избирком опубликовал первые цифры по явке в Северной столице.

По состоянию на 10.00, в Санкт-Петербурге явка на выборах Президента РФ составила 4.66%. Об этом заявил глава городской избирательной комиссии Виктор Панкевич.

Эта цифра почти в два раза превышает показатели 2012 года. Тогда на 10 утра в выборах приняли участие 2.51% избирателей. В День выборов 2016 года явка на 10.00 не превышала 1.6%.

Канал Piter.TV также публикует первую инфографику по активности голосования жителей райнов Санкт-Петербурга. На тепловой карте темными цветами выделены наиболее популярные у избирателей районы. Более бледными оттенками выделены районы с меньшей явкой.

Теги: выборы президента россии , день выборов , новости спб , явка
Категории: Новости СПб Картина дня

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