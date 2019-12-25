С начала 2021 года сотрудники петербургской таможни уничтожили 320 кг сыра и масла из Евросоюза

Проверки прошли в торговых точках на Сенном и Долгоозерном рынках.

С начала 2021 года сотрудники петербургской таможни и Россельзознадзора обнаружили на прилавках 320 кг санкционной продукции — масла и сыра. Об этом сообщила заместитель начальника отдела контроля за ввозом и оборотом товаров петербургской таможни Ирина Яценюк.

Отдел следит за тем, чтобы в город не поступала санкционная, контрафактная и иная запрещенная продукция, а также за маркировкой товаров. Санкционку уничтожили, а в отношении ответственных лиц возбудили дела об административных правонарушениях.

Всего с начала года было проведено 29 проверок. Только одна проверка была внеплановой и касалась незаконного перемещения товаров через границу.

Напомним, санкционными считаются товары, которые были произведены на территории Евросоюза. Соответствующий указ президент РФ подписал в 2014 году.

Фото: пресс-служба СЗТУ