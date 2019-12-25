Эксперты оценили предложение немецкого политика запретить российских чиновникам "закупаться" в Париже

Подобный запрет рассматривался как санкции.

Фрау бундесминистерин Кристина Ламбрехт пригорозила России новыми санкциями. Политик, которая отвечает в немецком правительстве за оборону, предложила не пускать Путина и его ближайшее окружение в Париж. Ее словам прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

По словам Ламбрехт, можно сделать так, что они больше "не смогут ездить на Елисейские поля в Париж за покупками". Санкции были бы введены из-за ситуации на Украине.

Эксперты вспомнили слова другой политической деятельницы — замгоссекретаря США Виктория Нуланд. Она заявила о том, что Украина хочет быть больше похожа на "Берлин или Париж, чем на Свердловск и Екатеринбург".

Авторы Telegram-канала считают, что такие заявления говорят исключительно о глубине незнания России.

Считать, что в Москве с возможностями покупок хуже, чем на Елисейских полях, можно только если оба объекта сравнения помнить по 90м. В 2020м Елисейские поля, при всем к ним трепетном отношении, Тверской или Кутузовскому безоговорочно проиграют. отметили эксперты.

Если вспомнить о том, что "Москва — не Россия", как иногда говорят, то и Париж — далеко не Франция.

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