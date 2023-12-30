Великобритания расширила санкции против петербургских компаний

Эти структуры рассматриваются британскими властями как имеющие важное значение для российского государства.

Великобритания расширила санкционный перечень, включив туда восемь петербургских компаний. Согласно публикации издания "РБК-Петербург", введённые ограничительные меры предусматривают замораживание активов указанных организаций, запрет на оказание доверительного управления имуществом и отстранение руководящих лиц.

Эти структуры рассматриваются британскими властями как имеющие важное значение для российского государства. В санкционном списке оказались акционерные общества "Научно-технический центр „Электрозонд"", "Научно-производственный центр „Аквамарин"" и "Системы управления и приборы". По данным британских спецслужб, эти организации связаны с оборонной отраслью.

Дополнительно под удар попали фирмы "РЭИН Инжиниринг" и "Газпром СПГ Портовая", которые обвиняются в участии в проектах особой важности. Отдельно отмечены общество с ограниченной ответственностью "Палфингер Кран Рус", ООО "ПМР" и ООО "Феникс".

Ранее эксперты прокомментировали предполагаемое соглашение друга сына Трампа с НОВАТЭКом по СПГ на Аляске.

Фото: Pxhere