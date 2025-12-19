В Солнечном согласовали проект нового санаторного комплекса с водоемами и СПА

Ранее концепцию уже рассмотрел и поддержал Градостроительный совет при Правительстве города.

В поселке Солнечное Курортного района появится новый санаторный комплекс. Его архитектурный облик согласовал Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга. Объект планируют разместить на Лесной улице, 24, литера Б. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Проект разработало архитектурное бюро "А.Лен" по заказу компании "Интеллект Хаус". Ранее концепцию уже рассмотрел и поддержал Градостроительный совет при Правительстве города. Новый комплекс будет включать медицинские, жилые и общественные корпуса, а также парковку для посетителей и персонала.

В центре участка предусмотрено общее общественное пространство, которое станет связующим элементом всей территории. Между административным и культурно-досуговым корпусами и зоной СПА запланированы два искусственных водоема с пешеходной дорожкой между ними. Такое решение призвано подчеркнуть курортный характер будущего объекта.

Кроме того, на территории разместят спортивную площадку универсального назначения, зоны отдыха и пространства для занятий на свежем воздухе. Проект ориентирован на сочетание лечебных функций и комфортного пребывания гостей.

Архитектурная концепция строится вокруг образов воды и островов. Спальные корпуса визуально перекликаются с прибрежными пейзажами, а в отделке фасадов предполагается использование натуральных материалов. Здания у въезда в комплекс выделяются плавными формами и служат акцентом всей застройки. В итоге проект формирует спокойную, природную среду, соответствующую статусу курортной территории.

Фото: ВКонтакте / Комитет по градостроительству и архитектуре