В Солнечном появится современный санаторий с архитектурой, вдохновленной морем

В Солнечном утвердили внешний вид будущего санаторного комплекса, который будет построен на участке вдоль Приморского шоссе. Проект, созданный бюро "А.Лен" по заказу "Ривьера Парк", включает медицинский корпус со SPA-центром, спальные здания, столовую со спортзалом и бассейном, а также многоуровневую парковку. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

При разработке планировки решили сохранить ключевые элементы территории — въезд с шоссе останется на прежнем месте, а старая аллея не только сохранится, но и станет шире. Пространство вокруг зданий озеленят, высадят кустарники и разобьют ухоженные газоны.

Архитекторы выбрали для корпусов образ, который напрямую отсылает к местному ландшафту. Линии фасадов напоминают волны, следы на песке и очертания прибрежных скал. Обводы корпусов перекликаются с палубами яхт, создавая ощущение морской прогулки.

Фото: ВКонтакте/ Комитет по градостроительству и архитектуре