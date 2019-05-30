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Самолёты "Петербург – Махачкала" временно будут летать в Грозный
Сегодня, 11:32
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Самолёты "Петербург – Махачкала" временно будут летать в Грозный

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Расписание рейсов и время вылета останется прежним.

Самолёты из Санкт-Петербурга и Москвы, которые должны были отправиться в Махачкалу, временно будут приземляться в Грозном. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании "Аэрофлот".

Расписание рейсов и время вылета останется прежним. Из Чечни в Дагестан пассажиров будут доставлять на автобусах. Также пассажиры могут вернуть билеты и получить возврат денежных средств или изменить дату поездки.

Накануне вечером сотни жителей Дагестана прорвались в аэропорт Махачкалы. Полиция установила 150 участников беспорядков.

Фото: Piter.tv

Теги: махачкала
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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