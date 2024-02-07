Путин анонсировал проведение предновогоднего саммита стран СНГ в Петербурге

Президент подчеркнул, что подобные события уже вошли в привычку.

Традиционная неофициальная встреча глав государств СНГ и Евразийского экономического союза вновь состоится в Петербурге в декабре. О проведении мероприятия рассказал президент России Владимир Путин в ходе встречи с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Москве.

Путин подчеркнул, что подобные события уже вошли в привычку. Неформальные переговоры позволяют сторонам обсудить ключевые моменты сотрудничества, сделать выводы по итогам завершившегося года и поделиться своими ожиданиями относительно будущего.

Формат встреч в Северной столице способствует открытому диалогу между руководителями государств, что укрепляет взаимное доверие и содействует поиску решений по важным вопросам, начиная экономическими аспектами и заканчивая международными проблемами безопасности.

Фото: официальный сайт президента России