Две самки среднего крохаля замечены в Сестрорецке

Крохаль питается рыбой: его клюв с острыми зубами – отличное орудие для удержания добычи.

В Сестрорецке появились две самки среднего крохаля, которые решили не улетать на зимовку в Западную Европу, а остаться дома. У этой птицы длинный узкий клюв, за что она получила второе свое название – длинноклювая, сообщил известный биолог Павел Глазков.

В основном крохаль питается рыбой: его клюв с острыми зубами – отличное орудие для удержания добычи. Обычно пернатые гнездятся в Петербурге на Финском заливе.

Среди уток они отличаются высокой плодовитостью: в одном их выводке может быть около 20 птенцов! Крохаль может воспитывать и чужих утят. Летом 2024 года фотограф Наталья Малиношевская обнаружила в районе Сестрорецка утку с 53 птенцами. Павел Глазков, биолог

Ранее мы рассказывали о том, что самка тетеревятника начала строить гнездо в парке Петербурга.

Видео, фото: Telegram / Каждой твари по паре