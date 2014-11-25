Самой популярной платной стоянкой у петербуржцев оказалась парковка на Лиговском проспекте

Всего в Северной столице 15 городских стоянок на 1909 мест и 19 перехватывающих на 1818 автомобилей.

Стало известно, какая стоянка пользуется спросом у жителей Петербурга больше остальных. Об этом сообщили в городском комитете по транспорту.

По итогам семи месяцев 2025 года лидером оказалась платная парковка на Лиговском проспекте (235 машин за день). Далее – стоянки на Казанской площади (104 авто) и на Конюшенной площади (91 транспортное средство). А среди перехватывающих парковок в топе территории у станций метро "Парнас" и "Рыбацкое" (по 78 и 94 авто соответственно).

